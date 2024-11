Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 21-Jähriger nach Streit verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 21 Jahre alter Mann ist in der Nacht zum Sonntag (24.11.2024) bei einem Streit im Bereich der Friedrich-/Fürstenstraße verletzt worden. Der 21-Jährige geriet gegen 04.40 Uhr mit einem Unbekannten vor einer Bar in Streit. Während der folgenden Auseinandersetzung schlug der Unbekannte dem 21-Jährigen eine Glasflasche über den Kopf und fügte ihm eine Verletzung am Bauch zu. Danach ging der Täter im Beisein einer Frau flüchtig. Rettungskräfte kümmerten sich um den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus. Laut der verletzten Person war der Unbekannte ca. 23-28 Jahre alt, ca. 173 cm groß, hatte eine kräftige Figur mit kurzen schwarzen Haaren, einem schwarzen Vollbart und war bekleidet mit einem schwarzen knielangen Mantel. Die Frau war ebenfalls dunkel bekleidet mit vermutlich blonden Haaren. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 beim Polizeirevier 2 Wolframstraße zu melden.

