POL-S: Fahrgast in Linienbus gestürzt - Zeugen gesucht

Stuttgart- Plieningen (ots)

Ein Fahrgast eines Linienbusses der Linie 70 hat sich am Freitagmorgen (22.11.2024) an der Filderhauptstraße bei einer Gefahrenbremsung leichte Verletzungen zugezogen. Der 31 Jahre alte Fahrer des Linienbusses war gegen 10.15 Uhr in der Filderhauptstraße Richtung Möhringen unterwegs. Kurz nach der Haltestelle "Plieningen Post" kam ihm ein dunkler Mercedes SUV entgegen, der einen entgegenkommenden Linienbus überholte. Um einen Zusammenstoß zu verhindern bremste der 31-Jährige seinen Bus ab. Hierbei fiel eine 67 Jahre alte Frau im Bus hin und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

