Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Einbruch in Hotelzimmer und Gaststätte - Tatverdächtigen festgenommen

-Stuttgart/ -Rheinland-Pfalz (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagvormittag (21.11.2024) einen 24 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, gemeinsam mit drei mutmaßlichen Komplizen, in der Nacht zum 13.09.2024 in ein Hotel und eine Gaststätte eingebrochen zu sein (siehe Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart unter https://t1p.de/igftx ). Bei der Tat im September wurde ein hochwertiger BMW gestohlen, den die Ermittler noch am selben Tag in Marburg fanden. Nur wenige Tage nach der Tat kontrollierte die Verkehrspolizei Ludwigsburg am 15.09.2024 drei der vier Tatverdächtigen im Rahmen einer Verkehrskontrolle in einem Ford Mustang. Dem vierten Tatverdächtigen gelang kurz vor der Kontrolle noch die Flucht, während die drei übrigen Tatverdächtigen, zwei 18 und 19 Jahre alte Frauen und ein 21 Jahre alter Mann, nach der Kontrolle einem Haftrichter vorgeführt wurden. Umfangreiche Ermittlungen führten die Kriminalpolizei nun auf die Spur des noch flüchtigen 24-Jährigen in den Großraum Ludwigshafen am Rhein, wo Beamte aus Rheinland-Pfalz ihn in einer Pension widerstandslos festnahmen. Der 24 Jahre alte Tatverdächtige mit marokkanischer Staatsangehörigkeit wurde am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

