Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mit Pistole bedroht und Geld gefordert - Tatverdächtiger in Haft

Stuttgart- Untertürkheim / - Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochmittag (20.11.2024) einen 34 Jahre alten Mann festgenommen. Dieser soll bereits am 27. Juni in einer Bank an der Augsburger Straße einen 52 Jahre alten Mann mit einer Pistole bedroht und Geld gefordert haben, das der 52-Jährige zuvor abgehoben hatte. Der 34-Jährige flüchtete zunächst unerkannt und ohne Beute. Umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei führten auf die Spur des 34-Jährigen. Diese nahm den Tatverdächtigen am Mittwoch gegen 13.00 Uhr am Stuttgarter Hauptbahnhof fest. Der Wohnsitzlose mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug und wies ihn in eine Justizvollzugsanstalt ein.

