Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Stadtbahn zusammengestoßen

Stuttgart- Wangen (ots)

Lediglich Sachschaden ist am Donnerstagnachmittag (21.11.2024) entstanden, als in der Wasenstraße ein Mercedes und eine Stadtbahn der Linie U9 zusammengestoßen sind. Ein 63 Jahre alter Mann fuhr gegen 15.15 Uhr mit seinem Mercedes in der Wasenstraße in Richtung Hedelfingen. Auf Höhe der Einmündung zur Degenfelder Straße wollte er mutmaßlich verbotswidrig wenden. Hier stieß er mit der in gleicher Richtung fahrenden Stadtbahn der Linie U9 zusammen. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden von rund 30.000 Euro. Der Mercedes blieb fahrbereit.

