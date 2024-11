POL-S: Fahrraddieb von unbekanntem Passanten gestört - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Polizeibeamte haben am Montag (18.11.2024) einen 30-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht, mehrere Flaschen alkoholhaltiger Getränke aus einem Einkaufsladen an der Karlstraße gestohlen zu haben. Der Mann soll gegen 13.45 Uhr insgesamt fünf Flaschen im Wert von über 200 Euro in ...

