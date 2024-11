Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 53-Jährige sexuell belästigt

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (19.11.2024) einen 40 Jahre alten Mann im Bereich des Schlossplatzes festgenommen, der im Verdacht steht, eine 53-Jährige unsittlich berührt zu haben. Die Frau überquerte den Schlossplatz gegen 09.10 Uhr in Richtung Rotebühlplatz, als sich ihr der Tatverdächtige näherte und ihr an den Po gefasst haben soll. Die 53-Jährige alarmierte daraufhin eine Streifenbesatzung, die an der Planie stand und sofort den Tatverdächtigen verfolgte, der in Richtung Charlottenplatz rannte. Kurze Zeit später nahmen sie den Tatverdächtigen im Bereich des Alten Schlosses vorläufig fest. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten den 40-jährigen Mann wieder auf freien Fuß.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell