Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlich hochwertigen Alkohol gestohlen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (18.11.2024) einen 30-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht, mehrere Flaschen alkoholhaltiger Getränke aus einem Einkaufsladen an der Karlstraße gestohlen zu haben. Der Mann soll gegen 13.45 Uhr insgesamt fünf Flaschen im Wert von über 200 Euro in seine Sporttasche gesteckt und den Laden verlassen haben, ohne sie zu bezahlen. Die Marktleiterin sprach den Tatverdächtigen an und übergab ihn alarmierten Polizeibeamten. Durch die Zeugin konnte der Mann außerdem als Tatverdächtiger eines weiteren Diebstahls in demselben Markt am 24.08.2024 identifiziert werden, bei welchem alkoholhaltige Getränke im Wert von knapp unter 90 Euro entwendet wurden. Gegen den 30-jährigen Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde am Dienstag (19.11.2024) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Amtsgericht Stuttgart ein beschleunigtes Verfahren durchgeführt. Der 30-jährige wurde zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 9 Monaten verurteilt und aufgrund eines in diesem Rahmen ebenfalls erlassenen Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Verurteilung ist noch nicht rechtskräftig

