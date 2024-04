Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fünf Anzeigen innerhalb kürzester Zeit

Jena

Mehrere Anzeigen erhielt am Dienstagnachmittag ein 44-jähriger Mann. Der ungarische Staatsbürger war im Bereich der Kahlaischen Straße vor einem Geschäft und schlug mehrfach, unter Zuhilfenahme eines Steines, gegen die verglaste Eingangstür. Diese wurde dadurch beschädigt. Im weiteren Verlauf flüchtete der Mann über mehrere Kleingärten in Richtung Ammerbacher Straße. Hierbei stieß er einen unbeteiligten 30-jährigen Kleinkraftfahrer von seinem Zweirad und warf in der Folge eine Eisenstange in dessen Richtung. Diese verfehlte ihr Ziel nur knapp, da der 30-Jährige der Stange auswich. Die eingesetzten Beamten konnten den 44-Jährigen kurz danach habhaft werden und diesen in Gewahrsam nehmen. Im Ergebnis wurden fünf Ermittlungsverfahren eingeleitet.

