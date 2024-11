Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Motorradfahrer bei Unfall schwerverletzt

Stuttgart-West (ots)

Ein Schwerverletzter und etwa 23.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich in der Nacht zum Samstag (23.11.2024) in Stuttgart-West ereignet hat. Ein 53-jähriger Motorradfahrer befuhr gegen 00.50 Uhr die Schwabstraße in Richtung Hölderlinplatz, missachtete an der Kreuzung zur Bebelstraße mutmaßlich das Rotlicht und stieß mit einem von links kommenden Pkw Opel zusammen, der von einem 22-Jährigen gelenkt wurde. Der Motorradfahrer erlitt durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Stuttgarter Krankenhaus verbracht. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell