Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Wohnung eingebrochen und mit Messer bedroht - Zeugen gesucht

Stuttgart- Bad Cannstatt (ots)

Ein unbekannter Täter ist am Freitagmorgen (22.11.2024) in eine Erdgeschosswohnung an der Kissinger Straße eingebrochen und hat einen 20-jährigen Mann und eine 28 Jahre alte Frau bedroht. Der Unbekannte klingelte und klopfte gegen 05.00 Uhr an der Wohnungstür. Als der Mann und die Frau nicht öffneten, schlug der Täter offenbar eine Scheibe ein, um in die Wohnung zu gelangen. Der unbekannte Täter verlangte unter Vorhalt eines Messers Geld und eine Truhe. Die 28-Jährige und ihr 20-jähriger Bekannter flüchteten in das Badezimmer, während der unbekannte Täter das Zimmer durchwühlte. Ob er Beute machte, ist Gegenstand der Ermittlungen. Der unbekannte Täter war groß, breit gebaut und zirka 30 bis 40 Jahre alt. Er trug einen Bart und eine dicke, grüne Jacke. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell