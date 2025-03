Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl von E-Bikes aus Keller

Nordhausen (ots)

In der Nacht vom 22.03.2025 auf den 23.03.2025 brachen unbekannte Täter in einen Keller in der Kleiststraße in Nordhausen ein. Sie entwendeten zwei gleichartige E-Bikes im Gesamtwert von 2.600,00 Euro sowie weitere geringwertige Gegenstände. Täterhinweise nimmt die Polizei Nordhausen entgegen.

