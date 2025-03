Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Mühlhausen (ots)

Am Samstag, 22.03.2025, kam es gegen 10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 247. Ein 78-jähriger Mann aus Bad Langensalza befuhr die Bundesstraße zwischen Höngeda und Mühlhausen. Aus ungeklärter Ursache kam er mit seinem Pkw Skoda nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hinab und beschädigte in der weiteren Folge einen Weidezaun. An einer Betonmauer einer kleinen Brücke kam der Pkw schließlich zum Stehen. Der Fahrzeugführer wurde dabei leicht verletzt und musste ärztlich versorgt werden. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 11 000 EUR.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell