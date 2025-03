Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sturz über die Fahrertür

Nordhausen (ots)

Am Freitag, den 21.03.2025 ereignete sich in der Straße Am Salzagraben in Nordhausen ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin. Ein 57-Jähriger parkte seinen Pkw am rechten Fahrbahnrand und öffnete die Fahrertür, ohne das herankommende Fahrrad zu beachten. Die 63-jährige Radfahrerin konnte den Zusammenstoß nicht mehr vermeiden und stürzte, wobei sie sich leichte Verletzungen zuzog und in ein Krankenhaus verbracht wurde. Am Fahrrad entstand geringer Schaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell