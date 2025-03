Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Turnhalle

Nordhausen (ots)

In der Nacht vom 20. auf den 21. März brachen unbekannte Täter in die Turnhalle der Schule Am Förstemannweg in Nordhausen ein. Sie beschädigten dabei ein Fenster und eine Tür. Anschließend entwendeten sie eine Heckenschere sowie ein Thermometer im Gesamtwert von 850 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell