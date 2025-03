LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person: Wo ist Leonie C.?

Bischofferode (ots) - Am Donnerstag ereignete sich gegen 10.35 Uhr in dem Kreisverkehr in der Weißenborner Straße ein Verkehrsunfall. Ein Pkw-Fahrer fuhr in den Kreisverkehr ein, in dem sich jedoch bereits ein Radfahrer befand und demzufolge vorfahrtsberechtigt war. Es kam zur Kollision beider Verkehrsteilnehmer, in deren Folge der Radfahrer stürzte und sich verletzte. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten ...

