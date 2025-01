POL-PDNR: Trunkenheitsfahrt durch einen Touristen

57518 Betzdorf - OT Bruche (ots) - Am Sonntag, dem 26.01.2025 gegen 13 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Betzdorf durch die integrierte Leitstelle in Montabaur über einen Brand eines Mehrfamilienhauses in der Arrenbrechtstraße in Betzdorf informiert. Sowohl durch die umliegenden Feuerwehren, den Rettungsdienst als auch durch die Polizei Betzdorf wurden unverzüglich starke Kräfte an die Brandörtlichkeit entsandt. ...

mehr