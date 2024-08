Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Linz am Rhein (ots)

Am Freitagmittag kam es in der Ortslage Rheinbrohl, Bachstraße, zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden im Begegnungsverkehr, wobei sich der Unfallverursacher anschließend von der Unfallörtlichkeit entfernte. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte der 31-jährige Fahrzeugführer auf einem nahegelegenen Parkplatz von Beamten der PI Linz angetroffen und seine Personalien festgestellt werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Ebenfalls zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Freitagnachmittag in der Ortslage Unkel, Straße Im Winkel. Hier wurde ein Poller an einem Mehrfamilienhaus umgefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02644-9430 bei der Polizei in Linz zu melden.

