POL-PDNR: Sachbeschädigung an PKW

St. Katharinen (ots) - Am 24.01.2025 gegen 22:20 Uhr erhielt die Polizei Linz Kenntnis über einen Brand einer Lagerhalle in einem Wohngebiet in der Linzer Straße in Sankt Katharinen. Bei Eintreffen der Polizei und der Feuerwehr stand die Lagerhalle, welche als Hobbywerkstatt benutzt wird, bereits in Vollbrand. Die Brandursache ist derzeit noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Durch die Löschmaßnahmen der ...

