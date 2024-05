Polizei Aachen

POL-AC: Goldverkauf gescheitert - Verkäufer von Betrüger geprellt - hohe Schadenssumme

Aachen (ots)

Durch eine dreiste Betrugsmasche haben vier Menschen viel Geld verloren. Sie wollten über ein Online-Portal Goldbarren verkaufen. Am Ende verloren sie alles: Gold und Geld.

Über das Kauf- und Verkaufsportal hatten die beiden Frauen (47 und 53 Jahre alt) und die beiden Männer (54 und 59 Jahre alt) aus Soest Kontakt zu einem potenziellen Käufer aufgenommen. In einem Hotel an der Aachener Monheimsallee sollte die Übergabe bzw. der Verkauf am Freitagabend (17.5.24) stattfinden. Doch dem vermeintlichen Käufer gelang es, während des Gesprächs abzulenken und die Box mit den Goldbarren gegen eine gleich aussehende Box mit wertlosem Inhalt auszutauschen - ohne dass die Verkäufer etwas bemerkten. Unter dem Vorwand, das vereinbarte Geld zu holen, ließ der Tatverdächtige die vier Soesterinnen und Soester zurück: mit einem Karton voller wertloser Gewichte. Der unbekannte Mann konnte unbemerkt mit Gold im Wert eines sechsstelligen Geldbetrags flüchten.

Der Unbekannte ist etwa 1,70 m groß, ca. 70 Jahre alt und schlank. Er hat dunkelgraue, kurze Haare und einen dunkelgrauen, stoppeligen Bart. Zur Tatzeit trug er einen dunklen Hut, ein dunkles, kariertes Wollsakko, eine dunkle Hose und schwarze Strickhandschuhe (mit abgeschnittenen Enden, so dass die Fingerkuppen herausschauten). Er sprach kaum Deutsch, sondern Englisch mit Akzent. Er hatte eine schwarze Tasche aus Filz oder Leder mit braunen Tragehenkeln dabei.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und rät: Wenn Sie - vor allem - wertvolle Dinge verkaufen möchten, verkaufen Sie unbedingt über offizielle Wege - auch wenn das mitunter bedeutet, dass Sie möglicherweise weniger Geld beim Verkauf erzielen werden. Und: Vermeiden Sie Treffpunkte in Hotels oder Gaststätten.

Wenn Sie Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen geben können oder am Freitagabend zwischen 17.30 und 18.30 Uhr im Bereich der Monheimsallee Verdächtiges beobachtet haben, dann melden Sie sich bitte. Sie erreichen die Kolleginnen und Kollegen der zuständigen Kripo tagsüber unter der Rufnummer 0241-9577 31301 oder 0241-9577 34210 (außerhalb der Bürozeiten). (sk)

