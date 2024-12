POL-KA: (KA) Bruchsal - Kurzzeitige Vollsperrung der B 35 nach Verkehrsunfall

Bruchsal (ots) - Zu zwei Einbrüchen in Handy-Geschäfte kam es in der Nacht auf Montag in Bruchsal. Nach derzeitigen Erkenntnissen warfen drei bislang unbekannte Täter gegen 01:00 Uhr die Schaufensterscheibe eines Mobiltelefonanbieters in der Kaiserstraße mit einem Gulli-Deckel ein und gelangten so in den Innenraum. Dort entwendeten sie eine bislang unbekannte Anzahl von Mobiltelefonen aus den Auslagen. Im Anschluss ...

