Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruchsdelikte in Garage und Pkw

Nordhausen (ots)

Am Freitag, den 21.03.2025 brachen unbekannte Täter zwei Pkw in den benachbarten Ortslagen Obergebra und Sollstedt auf. Bei einem Pkw in Obergebra wurde die Seitenscheibe eingeschlagen und ein Vorderreifen zerstochen. Beim zweiten Pkw in Sollstedt wurde ebenfalls die Seitenscheibe eingeschlagen und eine Handtasche nebst Inhalt aus dem Innenraum entwendet. Der Tatzeitraum der Fahrzeugeinbrüche erstreckt sich von 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr des Tages. Bereits in der Nacht zuvor wurde eine Garage auf einem Privatgrundstück in Sollstedt aufgebrochen, wobei hier nichts gestohlen wurde. Die Polizei Nordhausen bittet Zeugen, sich bei Hinweisen und verdächtigen Beobachtungen zu melden.

