Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zusammenstoß beim Abbiegen

Rappelsdorf (ots)

Ein 70-jähriger Autofahrer fuhr Mittwochnachmittag auf der Landstraße und wollte aus Richtung Zollbrück kommend nach links in Richtung Rappeldorf abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 61-jährigen Autofahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Pkw des 61-Jährigen stieß fortfolgend gegen die Leitplanke und landete im Straßengraben. Der Verursacher blieb unverletzt, während der andere Beteiligte leicht verletzt wurde. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

