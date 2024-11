Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Falscher Servicemitarbeiter

Bereich Schmalkalden (ots)

Eine Frau aus dem Raum Schmalkalden bekam Dienstagabend eine Mitteilung angezeigt, dass ihr Computer gehackt worden sei. Sie rief die angezeigte Servicenummer an, um das Problem zu beheben und kontaktierte dadurch unwissentlich die Betrüger. Sie gewährte Fernzugriff auf ihren Rechner, wodurch die Täter Zugriff auf alle Daten erhielten und mehrere Geldabhebungen von ihrem Konto über einen Onlinebezahldienst tätigen konnten. Die Nummern zum Freigeben der Transaktionen gab die Frau an den vermeintlichen Servicemitarbeiter weiter. Erst die Bankmitarbeiter bemerkten die auffälligen Zahlungen, sperrten das Konto und informierten die Geschädigte. Die Betrüger erbeuteten nach aktuellen Erkenntnissen über 200 Euro. Seien Sie in aufmerksam und misstrauisch, wenn Sie plötzlich Anzeigen oder Mitteilungen auf Ihrem Bildschirm angezeigt bekommen. Gehen Sie nicht darauf ein und geben Sie auf keinen Fall am Telefon Codes oder Ihre PIN heraus!

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell