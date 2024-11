Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: BMX-Rad entwendet

Suhl (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Montagabend bis Dienstagvormittag ein im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Carl-Fiedler-Straße in Suhl abgestelltes BMX-Fahrrad der Marke "Wethepeople". Das Rad hat einen neonpinken Rahmen und einen schwarz-weißen Sattel. Es ist etwa 350 Euro Wert. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0286034/2024 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

