LPI-SHL: Radfahrerin stürzt bei Gefahrenbremsung

Einsiedel (ots) - Beamte der Einsatzunterstützung Suhl kontrollierten Dienstagabend einen Autofahrer in der Bibergrundstraße in Einsiedel. Ein mit dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,19 Promille, weshalb er die Beamten zur Blutentnahme ins Klinikum begleiten musste. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Den Fahrzeugführer erwartet jetzt eine Anzeige wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr. Rückfragen bitte an: ...

mehr