LPI-SHL: Alkoholfahrt festgestellt

Römhild (ots) - Eine Autofahrerin tankte Dienstagnachmittag ihr Fahrzeug an einer Tankstelle in Römhild. Anschließend fuhr sie weiter und bemerkte später einen Unfallschaden in ihrem vorderen rechten Fahrzeugbereich. Über die Videoüberwachung der Tankstelle konnte der Unfall festgehalten werden. Eine Frau hatte nach dem Zusammenstoß den Bereich pflichtwidrig verlassen. Die Polizisten ermittelten die Unfallverursacherin und konfrontierten sie mit dem Vorwurf. Die ...

