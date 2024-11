Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl aus Auto

Oberhof (ots)

Dienstag, zwischen 14:15 Uhr und 15:00 Uhr, zerstörten bislang unbekannte Täter gewaltsam die Scheibe eines auf einem Wanderparkplatz ("Alte Tränke") an der Landstraße 2632 bei Oberhof geparkten Skoda Fabia. Sie entwendeten aus dem Inneren mehrere hundert Euro Bargeld sowie eine Herrenhandtasche mit dem Personalausweis, dem Führerschein sowie den Geldkarten des Besitzers. Diese wurden wenig später unberechtigt in einer Bank in Gräfenroda eingesetzt und 2.000 Euro abgehoben. Die Polizei sucht dringend Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl aus dem Pkw auf dem Parkplatz und dem/den Täter(n) geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0286496/2024 beim Inspektionsdienst Suhl.

