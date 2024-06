POL-EL: Aschendorf - Pkw in Brand geraten

Wietmarschen (ots) - Bislang unbekannte Täter haben am Samstag zwischen 14.30 und 19.15 Uhr versucht in ein Wohnhaus am Ginsterweg in Wietmarschen einzubrechen. Sie beschädigten die Tür, gelangten jedoch nicht in das Haus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1250 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

