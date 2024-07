Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: 90-Jähriger Vermisster durch Kirchengeläut aufgefunden

Apolda (ots)

Am Samstag, 20.07.2024 meldeten Pflegekräfte eines Seniorenheims in Apolda einen 90 Jahre alten Bewohner des Hauses als vermisst. Dieser habe sich nach dem Abendessen auf dem Weg zu einer Veranstaltung in der Lutherkirche in Apolda gemacht und sei jedoch von dort zum vereinbarten Zeitpunkt 20:30 Uhr nicht zurückgekehrt. Der Vermisste wurde als äußerst zuverlässig und orientiert beschrieben, wenn gleich er einen Rollator verwende und einen Katheter nutzen müsse.

Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen mit 6 Streifenwagen im Bereich der Kirche und an gewohnten Anlaufstellen des Heimbewohners konnte dieser nicht aufgefunden werden.

Im Laufe der Nacht ertönten am Sonntag, 21.07.2024 unüblicher Weise gegen 03:15 Uhr die Kirchenglocken der Lutherkirche, was den diensthabenden Schichtleiter der PI Apolda verwunderte. Aufgrund dessen kriminalistischer Erfahrung setzte er umgehend Beamte zur Überprüfung der Kirche ein. Hierbei stellten diese eine männliche Stimme hinter der Kirchentür fest, wobei es sich um den gesuchten Senior handelte. Nachdem der Pfarrer der Kirche erreicht und so das Gotteshaus geöffnet werden konnte, brachten ihn Beamte wohlauf zu seiner Unterkunft. Der Mann gab an, eine Veranstaltung in der Kirche besucht zu haben und anschließend versehentlich eingeschlossen worden zu sein. Nach langer Suche fand er die Bedienung des Kirchengeläuts und schaltete dieses ein.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell