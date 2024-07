Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Beutegut vollständig zurück

Apolda (ots)

Nachdem bereits am Donnerstag, 18.07.2024 zwei Kettensägen und zwei Freischneider, welche bei einem Einbruch in einem Apoldaer Seniorenheim am 12.07.2024 entwendet wurden, unbeschädigt aufgefunden werden konnten, fand sich auch das letzte gestohlene Motorwerkzeug am Samstag, 20.07.2024 in einer Kleingartenanlage an. Der unbekannte Täter hatte die Benzin Heckenschere der Marke Stihl (300 EUR) versteckt in einer Gartenparzelle in Apolda abgelegt. Die sichtlich erfreuten Mitarbeiter des Seniorenheims können nunmehr weiterhin das Heim und dessen Außenanlagen hegen und pflegen und so den Lebensabend der Senioren verschönern. Gegen den Einbrecher wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die PI Apolda bedankt sich auch bei den zahlreichen Hinweisgebern, welche zum Auffinden der Gegenstände beigetragen haben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell