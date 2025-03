Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Mühlhausen (ots)

Die 26-jährige Fahrerin eines Pkw Nissan meldete am 21.03.2025 um 17:20 Uhr der Polizei einen Verkehrsunfall. Dieser ereignete sich kurz zuvor in der Langensalzaer Landstraße in Mühlhausen. Die Frau fuhr hier stadteinwärts auf der rechten Fahrspur. In gleicher Richtung fuhr ein weißer Transporter auf der linken Spur. Der Transporter wechselte kurz vor der Einmündung Martinistraße die Fahrspur von links nach rechts. Dabei kam es zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei wurde die gesamte linke Fahrzeugseite des Nissan beschädigt. Der Fahrer des Transporters setzte seinen Weg unvermittelt fort. Ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der PI Unstrut-Hainich zu melden, Tel. 03601 4510.

