Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240508 - 0492 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Hehler festgenommen

Frankfurt (ots)

(yi) Die Polizei nahm am Dienstag, den 07. Mai 2024 zwei Tatverdächtige im Alter von 38 und 50 Jahren fest, welche mit Hehlerware handelten.

Ein anonymer Hinweis führte die Polizeibeamten gegen 16:20 Uhr in ein Zimmer eines Hotels in der Moselstraße, in welchem der 38-jährige Tatverdächtige mit geklauter Ware handelte. Sein Komplize, ein 50-jähriger Tatverdächtiger, versteckte sich in einem anderen Stockwerk des Hotels. Die Beamten spürten ihn ebenfalls auf und nahmen ihn fest. Bei der Durchsuchung der Wohnung stellten die Polizistinnen und Polizisten diverse Hehlerware sicher.

Mit dem Ziel der richterlichen Vorführung brachten die Gesetzeshüter das Duo in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main.

