POL-F: 240507 - 0489 Frankfurt - Innenstadt: Verfolgungsfahrt mit anschließender Festnahme

Frankfurt (ots) - (ha) Am gestrigen Montagmorgen (06. Mai 2024) kam es zu einem Raubdelikt in der Mainzer Landstraße. Ein 28-jähriger Geschädigter rief gegen 06:00 Uhr die Polizei. Er erklärte den Beamten, dass sein Nachbar ihn soeben viermal ins Gesicht geschlagen habe, daraufhin habe er noch seinen rechten Turnschuh entwendet. Es handele sich um einen weißen Schuh der Marke Nike in Schuhgröße 44/45. Die Polizei ...

