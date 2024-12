Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Unfallflucht auf der B45: Wer kann Hinweise geben? und Drei Fahrräder aus Schuppen geklaut: Zeugenhinweise erbeten

1. Unfallflucht auf der B45: Wer kann Hinweise geben? - Bundesstraße 45 / Rodgau

(nf) Am Mittwochnachmittag, gegen 16.40 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 45 zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein blauer VW Kleinwagen mit Erbacher Kennzeichen die B45 in Richtung Hanau auf der linken Spur. Ein grüner Audi A4 überholte gerade einen weißen Mercedes Sprinter, als der Kleinwagen vor ihm ohne erkennbaren Grund abrupt abbremste. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der 41-jährige Audi-Fahrer auf die rechte Spur aus und stieß mit dem Sprinter zusammen. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Personen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen oder zu dem Erbacher VW machen können, melden sich bitte auf der Wache der Polizeiautobahnstation unter der Rufnummer 06183 91155-0.

2. Drei Fahrräder aus Schuppen geklaut: Zeugenhinweise erbeten - Schlüchtern

(lei) Aus einem Schuppen eines Grundstücks in der Straße "Zur Lieserhöhe" (20er-Hausnummern) haben drei Diebe am frühen Mittwochmorgen drei hochwertige Fahrräder gestohlen. Im Zeitraum zwischen 0.50 und 1.40 Uhr war das Trio auf dem Grundstück zugange und hebelte dort die Tür des Holzschuppen gewaltsam auf. Mit zwei E-Bikes der Marke Specialized und einem weiteren Rad suchten sie anschließend das Weite. Die Täter, die höchstwahrscheinlich mit einem schwarzen Pkw Kombi mit heller Dachrehling unterwegs waren, können wie folgt beschrieben werden: Täter 1: rote Jacke, schwarze Jogginghose, dunkle Schuhe Täter 2: schwarze Jacke, schwarze Hose, weiße Schuhe Täter 3: weiße Jacke, dunkle Hose, dunkle Schuhe Alle drei trugen Kapuzen, Handschuhe und hatten Stofftücher vor das Gesicht gezogen. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizeistation Schlüchtern (06661 9610-0).

