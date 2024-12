POL-OF: Mitarbeiter stellten sich Ladendieben entgegen; Flaschen vom Hochhaus geschmissen; Prompte Festnahme von drei Ladendieben und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

1. Mitarbeiter stellten sich Ladendieben entgegen - Offenbach / Westend

(cb) Zwei bislang Unbekannte versuchten am Mittwochabend mehrere Schnapsflaschen aus einem Lebensmittelgeschäft in der Berliner Straße (200er Hausnummern) zu klauen, zwei Mitarbeiter vereitelten jedoch den Ladendiebstahl. Zwei Männer, einer von ihnen trug einen weißen Pullover und hatte eine Glatze, und sein Komplize mit grauer Jacke, dunkler Jeans und Halbglatze, steckten fünf Alkoholflaschen in einen Rucksack. Ohne zu bezahlen, wollten die beiden Langfinger das Geschäft verlassen. Zwei Mitarbeiter konnten sie durch hinterherrennen kurzzeitig stoppen. Um sich von den beiden Mitarbeitern zu befreien, drohte einer der beiden Langfinger den Beiden mit einem kleinen Messer. Daraufhin flüchtete dieser mit seinem Komplizen in unbekannte Richtung. Zeugen setzen sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100 mit der Polizei in Offenbach in Verbindung.

2. Flaschen vom Hochhaus geschmissen - Neu-Isenburg

(nf) Zwei Jugendliche sollen am Mittwochnachmittag, gegen 13.25 Uhr, zwei halbgefüllte 0,5 Liter Plastikflaschen vom Hochhaus des Isenburg Zentrums geschmissen haben. Ein 36-Jähriger aus Dreieich lief gerade auf der Frankfurter Straße, als die beiden Flaschen in seiner unmittelbaren Nähe auf den Boden aufschlugen. Der Mann konnte zwei Jungs im obersten Stockwerk des Hochhauses auf einem Balkon beobachten und verständigte die Polizei. Die herbeigeeilte Streife ging in die Wohnung zu dem Balkon und fand zwei 14-jährige Tatverdächtige, die zunächst mit auf die Wache genommen wurden. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurden beide an die jeweiligen Erziehungsberechtigten überstellt. Auf das Duo kommt nun eine Anzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung zu. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizeistation Neu-Isenburg unter der Rufnummer 06102 2902-0.

3. Prompte Festnahme von drei Ladendieben - Langen

(cb) Zwei Männer, 31 und 50 Jahre alt, sowie eine 20-jährige Frau sollen am Mittwochvormittag Waren aus einem Lebensmittelgeschäft an der Anschrift "An der Winkelwiese" gestohlen haben. Ersten Erkenntnissen nach haben die drei mutmaßlichen Ladendiebe das Geschäft gemeinsam betreten und sich dann in verschiedene Abteilungen begeben; hier sollen sie dann mehrere Packungen mit elektronischen Kleingeräten sowie Alkoholflaschen in mitgebrachte Rucksäcke und Kleidungsstücke verstaut haben. Anschließend verließen sie den Laden, ohne die Ware im Wert von über 800 Euro zu bezahlen. Sie sollen das Diebesgut anschließend in einen schwarzen Audi geladen haben und in Richtung Nördliche Ringstraße geflüchtet sein. Eine hinzugerufene Polizeistreife konnten das Fahrzeug schließlich in der Nördlichen Ringstraße stoppen und kontrollieren. Im Fahrzeug konnten die Schutzleute Waren im Gesamtwert von über 2.400 Euro auffinden und sicherstellen. Die drei Tatverdächtigen mussten mit auf die Dienststelle, wo sie unter anderem erkennungsdienstlich behandelt wurden. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden sie nach Hause entlassen. Auf die drei kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Bandendiebstahls zu.

4. Fahrradfahrer touchierte parkendes Auto - Hainburg / Klein-Krotzenburg

(cb) Bereits am Sonntag (1. Dezember) kam es zwischen 3.10 Uhr und 3.20 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Buchenstraße in Klein-Krotzenburg. Ein Fahrradfahrer auf einem grauen Mountainbike der Marke Prophete soll in Höhe der Kreuzung Südring / Buchenstraße einen abgestellten roten BMW touchiert haben. An der Fahrerseite des roten Wagens entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, flüchtete der Fahrradfahrer. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei den Beamten der Polizeistation in Seligenstadt (Telefon 06182 8930-0).

