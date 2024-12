Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Verkehrskontrolle führt zu gestohlenem Auto: Fahrer zudem berauscht und ohne Führerschein unterwegs

Hanau (ots)

(lei) Polizeibeamte haben in der Nacht zu Donnerstag in der Hanauer Innenstadt einen Citroen angehalten, bei dem sich herausstellte, dass dieser einige Tage zuvor gestohlen wurde.

Was war passiert? Eine Polizeistreife patrouillierte gegen 1.30 Uhr im Bereich der Römerstraße, als sie auf den Wagen vom Typ C4 aufmerksam wurde und dem Fahrer Anhaltezeichen gab. Dieser wollte zunächst nicht stoppen und fuhr erstmal unbeeindruckt weiter. Kurz darauf hielt er doch an, rannte dann jedoch davon, was nichts half, denn die Beamten waren schneller und konnten ihn stellen. Die Überprüfung des Fahrzeugs und des 20-jährigen Fahrers ergab, dass der braune "Cactus" am 8. Dezember in Fulda gestohlen worden war, der Mann offensichtlich unter Drogeneinfluss stand und zudem keine gültige Fahrerlaubnis hatte. Damit war seine Fahrt beendet, das Fahrzeug wurde sichergestellt und er musste zur Blutentnahme mit auf die Dienststelle.

Da er ohne festen Wohnsitz im Bundesgebiet und auch sein aufenthaltsrechtlicher Status noch geprüft werden muss, wurde er zwecks Entscheidung über seinen weiteren Verbleib vorerst in Gewahrsam genommen. Eine richterliche Vorführung ist für den heutigen Donnerstag geplant. Auf ihn kommt nun in jedem Fall ein Strafverfahren zu wegen Verdachts der Hehlerei und einer Trunkenheitsfahrt.

Offenbach, 12.12.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

