Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Schnelle Festnahme nach Überfall auf Postfiliale: Ermittlungen wegen Verdachts des schweren Raubes gegen 66-jährigen Tatverdächtigen

U-Haft erlassen

Gründau / Rothenbergen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(lei) Polizeibeamte haben am Dienstagabend im Ortsteil Rothenbergen einen Mann festgenommen, der unmittelbar zuvor eine Postfiliale in der Frankfurter Straße überfallen haben soll. Die Staatsanwaltschaft Hanau und die zuständige Kriminalpolizei in Gelnhausen ermitteln gegen den 66-Jährigen nun unter anderem wegen Verdachts des schweren Raubes.

Nachdem die Filiale gegen 18 Uhr geschlossen hatte, so die bisherige Erkenntnislage, hatte sich der Tatverdächtige offensichtlich an der Tür bemerkbar gemacht, woraufhin ihm eine Angestellte öffnete. Daraufhin soll er mit einer Sturmhaube maskiert das Geschäft betreten, die Frau überwältigt und von ihr unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. Daraufhin soll er mehrere hundert Euro an sich genommen haben.

Ein Zeuge, der aus der Filiale Schreie gehört hatte, verständigte umgehend die Beamten, die daraufhin ausrückten und den 66-Jährigen bei Verlassen des Objekts stellen konnten. Das mutmaßliche Tatmittel sowie das augenscheinliche Raubgut - beides fanden die Beamten bei der Durchsuchung des Festgenommenen - wurden als Beweismittel sichergestellt. Da er auch einen Fahrzeugschlüssel mitführte, der zu einem vor der Filiale abgestellten Auto passte, wurde auch das Fahrzeug, mit dem er nach Ansicht der Ermittler zur Tatausführung dorthin gefahren sein dürfte, in amtliche Verwahrung genommen.

Der wohnsitzlose Mann wurde am heutigen Mittwoch einem Haftrichter beim Amtsgericht Hanau vorgeführt, der die Untersuchungshaft gegen ihn anordnete. Die Ermittlungen gegen den Mann, der nun in einer Justizvollzugsanstalt einsitzt, dauern an, auch hinsichtlich seines Motivs.

Die Angestellte wurde leicht verletzt und vor Ort rettungsdienstlich behandelt.

Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06051 827-0 zu melden.

Offenbach, 11.12.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell