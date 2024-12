POL-OF: Fünf Euro aus Mercedes gestohlen: Wer sah die Jugendlichen; Handtaschendieb flüchtete auf Fahrrad; Von Fahrrad gezogen und Kindsmutter angegangen: 48-Jähriger kam in Fachklinik und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Fahrzeugscheibe geöffnet und Geldbörse geklaut - Offenbach

(nf) Der Fahrzeughalter eines schwarzen Mercedes SL parkte seinen Sportwagen am Dienstagmittag gegen 12 Uhr im Rathaus Parkhaus in der Berliner Straße. Als er gegen 16.45 Uhr zu seinem Auto kam, musste er feststellen, dass die hintere Scheibe auf unbekannte Weise heruntergedrückt worden war. Der Täter nahm die Geldbörse, die auf dem Beifahrersitz lag, bevor er mit dem Diebesgut im Wert von mehreren hundert Euro aus dem Parkhaus flüchtete. Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234.

2. Schriftzug auf Streifenwagen geschmiert - Offenbach

(nf) Am Dienstagabend saßen zwei Polizisten in ihrem Streifenwagen in der Herrngasse und wollten eigentlich den Weihnachtsmarkt bestreifen, als sie bemerkten, wie jemand etwas auf die Heckklappe des Mercedes Vito schmierte und dann wegrannte. Die Streife schaute zunächst am Heck nach und fand dort einen polizeifeindlichen Schriftzug geschrieben. Die Beamten eilten der Person hinterher und konnten diese kurz darauf vorläufig festnehmen. Den 23-jährigen Offenbacher erwartet nun eine Anzeige wegen Beleidigung; der Schriftzug konnte entfernt werden. Die Beamten bitten nun um Zeugenhinweise (069 8098-5100).

3. Schmuck und Bargeld bei Einbruch in Mehrfamilienhaus gestohlen - Offenbach / Bieber

(nf) Langfinger waren in der Zeit zwischen Freitag, 14.30 Uhr und Sonntag, 9 Uhr, in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Im Birkengrund" (20er Hausnummern) zugange. Die Unbekannten hatten mit einer Eisenstange die Terassentür aufgebrochen und anschließend die Wohnung durchsucht. Mit Bargeld und Schmuck verschwanden die Kriminellen, wobei sie einen Sach- und Stehlschaden von über 10.000 Euro hinterließen. Die Kripo Offenbach hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

4. Handtaschendieb flüchtete auf Fahrrad - Offenbach / Lauterborn

(cb) Die Ermittler der Kriminalpolizei suchen Zeugen, welche Hinweise zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls aus einem abgestellten schwarzen BMW geben können. Die Fahrzeugeigentümerin stellte ihren 1er BMW mit MKK-Kennzeichen am Fahrbahnrand der Richard-Wagner-Straße (40er Hausnummern) ab. Laut Zeugenangaben soll sich gegen 9.50 Uhr ein etwa 50 Jahre alter Mann, welcher zwischen 1,70 Meter und 1,75 Meter groß sein soll, zu dem Wagen begeben und die Beifahrerscheibe mit einem Gegenstand zerstört haben. Anschließend soll er durch die Öffnung in das Fahrzeuginnere gelangt und die deponierte Handtasche gestohlen haben. Sein Diebesgut soll er anschließend in den Fahrradkorb seines Fahrrades gelegt haben, bevor er flüchtete. Der Täter hatte einen Drei-Tage-Bart. Ein Zeuge beschrieb die Bekleidung des Ganoven wie folgt: eine braune Stoffmütze mit hellem Rand, eine braune Jacke, eine dunkelblaue Jeans sowie Handschuhe. Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug wird auf 400 Euro beziffert. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, setzen sich bitte mit der Kripo unter der Rufnummer 069 8098-1234 in Verbindung.

5. Hinweise erbeten: Außenspiegel von VW-Van beschädigt - Neu-Isenburg

(cb) Bei einem anthrazitfarbenen VW beschädigte ein bislang unbekannter Unfallverursacher am Montag, zwischen 7.45 Uhr und 12.30 Uhr, den linken Außenspiegel. Des Weiteren wies der Multivan mit OF-Kennzeichen Kratzer und Dellen an der vorderen Stoßstange und dem Kotflügel auf. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von schätzungsweise 2.000 Euro zu kümmern, flüchtete der Unfallverursacher. Die Polizei in Neu-Isenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06102 2902-0 zu melden.

6. Von Fahrrad gezogen und Kindsmutter angegangen: 48-Jähriger kam in Fachklinik - Neu-Isenburg

(fg) Kurz nach 14 Uhr ging am Dienstagnachmittag über den polizeilichen Notruf die Mitteilung über einen stattgefundenen Raub im öffentlichen Straßenverkehr im Kreuzungsbereich der Offenbacher Straße / "Am Erlenbach" ein; daraufhin machten sich mehrere Streifen auf den Weg, um nach dem 1,80 Meter großen und mit einer braun-grünen Jacke bekleideten Unbekannten zu fahnden. Er soll nach Meldung einer Zeugin die ältere Dame vom Rad gezogen haben und anschließend mit diesem davongeradelt sein. Die 72 Jahre alte Rentnerin aus Neu-Isenburg blieb nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt. Gegen 14.15 Uhr ging eine weitere Meldung bei der Polizei ein, worin von einem Überfall auf eine Frau im Gravenbruchring nahe der Bansastraße die Rede war. Ein Mann mit nahezu identischer Personenbeschreibung habe die Frau, während sie mit ihrem Baby und zwei Hunden im Wald unterwegs war, unmittelbar von hinten angegangen und an der Tragetasche des Kindes gezogen. Die Person habe einen verwirrten Eindruck gemacht und sei in Richtung Straßenbahnhaltestelle geflohen. Nach erfolgter Anzeigenaufnahme wegen des Verdachts des Raubes in der Offenbacher Straße begab sich die dortige Streifenbesatzung ebenfalls in die Fahndung und fand gegen 14.30 Uhr das offenbar zuvor entwendete Fahrrad in einem Waldstück, das parallel zum Gravenbruchring verläuft, auf. Zudem lagen neben dem Rad diverse Kleidungsstücke. Dies passte zu der kurz darauf eingehenden Meldung eines Zeugen, der von einem vollständig entkleideten Mann im Gravenbruchring sprach. Im Bereich der 90er Hausnummern nahmen Beamtinnen und Beamten schließlich einen 48-Jährigen vorläufig fest. Dieser wurde im weiteren Verlauf in einem Rettungswagen behandelt und anschließend in eine Fachklinik gebracht. Auf ihn kommt nun unter anderem ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Raubes zu. Das Fahrrad wurde der 72-Jährigen, nach erfolgter Spurensicherung, wieder ausgehändigt. Die Ermittlungen dauern derweil an.

7. Gegen Hecke uriniert und Hundehalterin beleidigt: Zeugen gesucht! - Neu-Isenburg

(fg) Er urinierte gegen eine Hecke in der Bahnhofstraße im Bereich der 230er Hausnummern und beleidigte im Anschluss eine Hundehalterin, die ihn aufgefordert hatte, dies zu unterlassen. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach einem etwa 30 Jahre alten Mann. Er hatte eine schlanke Statur, ein schmales Gesicht und kurze dunkle Haare. Er habe ein gepflegtes Aussehen gehabt und war mit einer dunkelblauen Steppjacke, einer dunklen Jeans sowie hellen Turnschuhen bekleidet. Zeugenhinweise bitte an die Wache der Polizeistation in Neu-Isenburg unter der Rufnummer 06102 2902-0.

8. E-Bike am Bahnhof gestohlen: Zeugensuche! - Dietzenbach

(fg) Unbekannte stahlen am Dienstag ein an der S-Bahn-Endhaltestelle in der Eisenbahnstraße abgestelltes E-Bike, welches inklusive Anhänger im Bereich der dortigen Fahrradparkplätze stand. Die Diebe ließen den Sattel des E-Bikes und den Fahrradanhänger zurück. Die Tat ereignete sich zwischen 7.20 und 13.40 Uhr. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Wache der Polizeistation in Dietzenbach unter der Rufnummer 06074 837-0 entgegen.

9. Fünf Euro aus Mercedes gestohlen: Wer sah die Jugendlichen - Dreieich / Buchschlag

(fg) Vier Jugendliche waren am Dienstagabend, zwischen 18.30 und 18.40 Uhr, an einer Mercedes C-Klasse zugange, öffneten diese auf bislang unbekannte Art und Weise und stahlen fünf Euro. Der Wagen stand im Pirschweg im Bereich der 10er Hausnummern. Die vier Teenager im Alter von 14 bis 16 Jahren flohen anschließend. Zeugenhinweise bitte an die Wache der Polizeistation in Neu-Isenburg unter der Rufnummer 06102 2902-0.

10. Schmuck von Einbrechern erbeutet - Egelsbach

(cb) Einbrecher drangen am Dienstag, zwischen 14 Uhr und 18 Uhr, gewaltsam in ein Haus an der Anschrift "Im Brühl" (10er Hausnummern) ein und erbeuteten Schmuck. Mit ihrer Beute flüchteten sie nach der Tat in unbekannte Richtung. Die Ganoven richteten bei dem Einbruch einen Sachschaden von schätzungsweise 200 Euro an. Das Einbruchskommissariat hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich telefonisch an die Kripo-Hotline (069 8098-1234) zu wenden.

