Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einbrecher knacken Kaffeeautomat eines Supermarktes in Schwaan

Güstrow/ Schwaan (ots)

Unbekannte Täter haben sich am vergangenen Wochenende gewaltsam Zutritt zu einem Supermarkt in der Doberaner Straße in Schwaan verschafft und den im Eingangsbereich befindlichen Kaffeeautomat aufgebrochen. Dabei entwendeten sie etwas Kleingeld und verursachten einen Sachschaden von etwa 300EUR. Nach gegenwärtigen Erkenntnissen gelangten die Täter nicht in den Verkaufsraum. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Samstagabend 20:00 Uhr bis zum Feststellzeitpunkt am Montagmorgen gegen 07:00 Uhr. Die Kriminalpolizei in Bützow ermittelt nun wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls.

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Bützow unter der Rufnummer 038461 4240, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell