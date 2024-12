POL-HRO: Polizei sucht Zeugen nach Sprengung eines Zigarettenautomaten

Schwerin (ots) - Am Wochenende kam es in einer Wohnung in Schwerin zu einem Brand, der durch eine Kerze im Adventsgesteck ausgelöst worden sein soll. Die genaue Ursache der Entzündung ist noch ungeklärt. Die 80-jährige Bewohnerin bemerkte das Feuer in ihrer Wohnung in der Speicherstraße und versuchte, den Brand eigenständig zu löschen. Dabei erlitt sie leichte Verletzungen: eine Rauchgasintoxikation sowie leichte ...

mehr