Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand in Wohnung durch Adventsgesteck

Schwerin (ots)

Am Wochenende kam es in einer Wohnung in Schwerin zu einem Brand, der durch eine Kerze im Adventsgesteck ausgelöst worden sein soll. Die genaue Ursache der Entzündung ist noch ungeklärt.

Die 80-jährige Bewohnerin bemerkte das Feuer in ihrer Wohnung in der Speicherstraße und versuchte, den Brand eigenständig zu löschen. Dabei erlitt sie leichte Verletzungen: eine Rauchgasintoxikation sowie leichte Verbrennungen an den Händen. Zur weiteren Untersuchung wurde sie in die Helios Klinik Schwerin gebracht.

Die Feuerwehr konnte den Brand, der bereits auf den Fußboden übergegriffen hatte, schnell löschen, sodass der entstandene Sachschaden auf etwa 300 Euro begrenzt blieb. Die Wohnung der 80-jährigen deutschen Bewohnerin ist weiterhin bewohnbar.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, beim Umgang mit offenen Flammen wie Kerzen besondere Vorsicht walten zu lassen. Lassen Sie brennende Kerzen niemals unbeaufsichtigt und stellen Sie sicher, dass sich brennbare Materialien in sicherem Abstand befinden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell