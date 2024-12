Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zwischenhalt Polizeigewahrsam: Frau belästigte Fahrgäste im Fernbus

Blievenstorf/ Stolpe (ots)

Nachdem eine 31-jährige Frau am Freitagnachmittag volltrunken andere Fahrgäste im Fernbus auf der A24 belästigte, musste die Polizei die Frau in Gewahrsam nehmen. Gegen 15:20 Uhr gab der Busfahrer einer Funkstreifenwagenbesatzung auf der A24 in Richtung Berlin mehrmals Lichthupe und machte so auf sich aufmerksam. Auf dem Parkplatz Blievenstorf musste die 31-Jährige den Bus verlassen und wurde aufgrund ihres Alkoholisierungsgrades medizinisch untersucht. Da trotz ihrer getesteten 3,5 Promille keine weiteren medizinischen Maßnahmen notwendig waren, wurde sie ins Polizeigewahrsam nach Schwerin verbracht. Dort konnte die ukrainische Frau bis zum nächsten Morgen ihren Rausch ausschlafen, wofür ihr nun die Kosten in Rechnung gestellt werden. Zu strafbaren Handlungen soll es im Bus nach Berlin nicht gekommen sein.

