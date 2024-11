Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Önsbach, Renchen - Einbrüche, Hinweise erbeten

Önsbach, Renchen (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben die Ermittlungen zu zwei Einbrüchen, die in der Nacht von Montag auf Dienstag verübt wurden, aufgenommen. Zwischen 14.45 Uhr und 22:00 Uhr drangen die bislang unbekannten Täter offenbar durch das Aufhebeln einer Terrassentür in ein Anwesen in der Straße "Im Oberen Roth" ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen durchsuchten die Eindringlinge sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten hierbei Schmuck und Bargeld. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Ebenso gelangten Einbrecher im Zeitraum zwischen 17.30 Uhr und 22:30 Uhr in ein Anwesen im Irisweg. Dort hebelten sie nach aktuellen Ermittlungen einen Kellerlichtschacht auf. Auch hier wurden offenbar sämtliche Zimmer und die darin befindlichen Möbelstücke durchsucht. In Abwesenheit der Wohnungsinhaber sollen die ungebetenen Besucher Schmuck entwendet haben. Der Diebstahlschaden kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Ein Tatzusammenhang zwischen den beiden Einbrüchen wird derzeit geprüft.

Personen, die im Zusammenhang mit diesen beiden Vorfällen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07841 7066-0 mit den Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkich in Verbindung zu setzen.

