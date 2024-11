Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Niederschopfheim - Ingewahrsamnahme und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Niederschopfheim (ots)

Am Montagabend wurde ein 50-jähriger Randalierer in einer Kellerwohnung gemeldet, was schließlich zur Ingewahrsamnahme führte. Beim Eintreffen der Polizeistreifen gegen 21 Uhr konnte der 50-Jährige vor Ort angetroffen werden und machte bereits durch Schreie und Rufe, die selbst im Hauseingang zu hören waren, auf sich aufmerksam. Sein aggressives Verhalten setzte der Randalierer auch gegenüber den Beamten in Form von Beleidigungen und Bedrohungen fort. Aufgrund des Atemalkoholwerts rund einem Promille und der anhaltenden aggressiven Grundhaltung musste er letztlich in Gewahrsam genommen werden. Gegen diese polizeiliche Maßnahme widersetzte sich der Mann und konnte nur unter enormer Krafteinwirkung der Beamten zum Polizeirevier Offenburg gebracht werden. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte wurde eingeleitet. /sa

