POL-OG: Willstätt - Von Hund in die Flucht geschlagen, Hinweise erbeten

Willstätt (ots)

Drei bislang unbekannte junge Männern sollen es am Samstagabend in der Blumenstraße auf die Handtasche einer dort Gassi gehenden Frau abgesehen haben. Laut den Schilderungen der 40-Jährigen seien die dunkel gekleideten Personen gegen 21:45 Uhr plötzlich aus einem dortigen Gebüsch herausgesprungen und hätten unter Androhung von Gewalt die Herausgabe der Handtasche gefordert. Der mitgeführte Hund der Frau sei seinem Beschützerinstinkt jedoch gerecht geworden und habe das Trio in die Flucht geschlagen. Möglicherweise sei einer der Angreifer hierbei durch den Hund verletzt worden. Der Wortführer der Dreiergruppe habe mit etwa 190 Zentimeter bis 200 Zentimeter in seiner Größe herausgeragt. Die anderen beiden Männer seien circa 175 Zentmieter bis 185 Zentimeter groß gewesen. Hinweise zu verdächtigen Personen werden unter der Rufnummer: 0781 21-2820 an die Beamten des Kriminaldauerdienstes erbeten.

