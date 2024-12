Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Diebe müssen ohne geklauten Traktor flüchten

Warlitz (ots)

Bei einem Diebstahl eines Traktors mit installierter Forstmaschine haben am Freitag in Warlitz die unbekannten Täter das Fahrzeug auf einer angrenzenden Straße zurückgelassen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Diebe gewaltsam Zutritt zu einer Lagerhalle im Goldenitzer Weg und fuhren folglich mit dem nicht zugelassenen Traktor in Richtung Goldenitz davon. Gegen 21:30 Uhr sei das Fahrzeug dann nur ein paar hundert Meter weiter verlassen auf der Straße aufgefunden worden. Vermutlich ließ sich der Traktor aufgrund eines technischen Defekts nicht weiterbewegen. Bei der Tat wurde der am Fahrzeug angehängte Sägespaltautomat beschädigt. Insgesamt wird der Sachschaden auf etwa 6.500 Euro geschätzt. Vor Ort konnte die Polizei Spuren sichern und ermittelt nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Hagenow (Tel. 03883 6310) entgegen.

