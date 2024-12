Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei sucht Zeugen: Mann beschädigt 20 Fahrzeuge in Boizenburg

Boizenburg (ots)

Am Samstagabend hat in Boizenburg ein bislang unbekannter Mann etwa 20 abgestellte Fahrzeuge beschädigt und dabei Sachschäden von über 10.000 Euro verursacht. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde der Großteil der Fahrzeuge auf einen Parkplatz in der Dr. Alexander Straße beschädigt. Dabei wurde vor allem gegen die vorderen und hinteren Beleuchtungseinrichtungen der Autos getreten. Aufgrund der frostigen Temperaturen waren deutliche Spuren an den Fahrzeugen sichtbar. Zudem hat ein Zeuge gegen 23:00 Uhr einen etwa 20-jährigen Mann dabei beobachtet, wie dieser seinen unter einen Carport abgestellten PKW in der Straße Neuer Weg demolierte. Erst nachdem er den dunkel gekleideten Täter angesprochen habe, ließ er vom Fahrzeug ab und ging weiter. Der Randalierer soll circa 1,75 Meter groß sein und etwa 60 Kilogramm wiegen.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht nun nach Zeugen: Wer Hinweise zur Tat oder zum Täter geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Boizenburg (Tel. 038847 6060).

