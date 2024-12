Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannte beschädigen Glasfaserkabel bei Kröpelin und verursachen hohen Sachschaden

Güstrow/Kröpelin (ots)

Unbekannte Täter haben sich vermeintlich auf der Suche nach Buntmetall an einem Glasfaserkabel zu schaffen gemacht und dieses dabei beschädigt. Dabei wurde ein am Plattenwegs zwischen Schmadebeck und Brusow (Gemeinde Kröpelin/Landkreis Rostock) verlegtes Glasfaserkabel aufgeschnitten und zerstört. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 40.000EUR geschätzt, da für eine Wiederherstellung vermutlich 6 km neues Kabel verlegt werden müssen. Festgestellt wurde die Sachbeschädigung am vergangenen Freitag gegen 13:00 Uhr. Die Kriminalpolizei Bad Doberan führt nun die weiteren Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Doberan unter der Rufnummer 038203 560, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

