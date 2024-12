Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 34-Jähriger ohne Fahrerlaubnis flüchtet vor Autobahnpolizei und gefährdet Gegenverkehr auf B103

Güstrow/Kronskamp (ots)

Am gestrigen Abend wollte sich ein 34-jähriger Deutscher offenkundig einer Verkehrskontrolle der Polizei auf der BAB19 entziehen, konnte jedoch nach einem selbst verursachten Unfall auf der B103 Höhe Kronskamp gestoppt und letztlich kontrolliert werden.

Gegen 19:00 Uhr befuhren Polizeibeamte des Autobahnpolizeireviers Dummerstorf (Außenstelle Linstow) die BAB19, Richtungsfahrbahn Rostock, kurz vor der Anschlussstelle Güstrow, als ihnen ein schwarzer Audi A4 auffiel, welcher auf der Überholspur an ihnen vorbeifuhr. Eine durchgeführte Fahndungsabfrage ergab, dass der Fahrzeughalter des Audi nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Daher entschlossen sich die Polizisten den Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Jedoch folgte der betroffene Fahrzeugführer nicht der polizeilichen Aufforderung zum Folgen, sondern flüchtete. In der weiteren Folge fuhr der PKW an der Anschlussstelle Laage auf die B103 in Fahrtrichtung Laage ab. Auch wenn der Sichtkontakt zum Audi zeitweise abbrach, konnten die Polizisten feststellen, dass es während der Fahrt immer wieder zu Situationen kam, bei dem der Fahrzeugführer rücksichtslos und grob verkehrswidrig fuhr und teilweise trotz Gegenverkehr überholte. Zudem fuhr der Fahrzeugführer auch mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit.

Kurz hinter der Ortslage Kronskamp wurde die Fahrt des Audis abrupt beendet, da der Fahrzeugführer auf Höhe der Kreuzung der B103 zur L39/B108 nach rechts von der Fahrbahn abkam und sich in der Bankette festfuhr. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten nun an den unverletzten Fahrzeugführer herantreten und diesen kontrollieren. Tatsächlich handelte es sich bei dem 34-jährigen Rostocker eben auch um den Fahrzeughalter. Der Verdacht des Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis bestätigte sich somit. Weiterhin reagierte ein durchgeführter Drogentest positiv auf Betäubungsmittel. Während der polizeilichen Maßnahme gab der Rostocker an, dass die fehlende Fahrerlaubnis schließlich sein Anlass für den Fluchtversuch darstellte. Bei dem Fahrzeugführer wurde im Anschluss eine Blutprobenentnahme angeordnet, die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und die Bergung des PKWs veranlasst. Weiterhin ermittelt nun die Kriminalpolizei in Bützow wegen der begangenen Delikte des 34-Jährigen.

Die Polizei bittet Fahrzeugführer, die am gestrigen Abend durch die Fahrweise des flüchtenden Fahrzeugführers auf der besagten Fahrstrecke gefährdet wurden, sich bei der Polizei in Bützow unter der Rufnummer 038461 4240 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell